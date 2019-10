Bruno Soares levou a melhor no duelo de brasileiros com Marcelo Melo e, ao lado do croata Mate Pavic, conquistou neste domingo o título de duplas do Masters 1000 de Xangai.

A dupla campeã, que começou a parceria neste ano, após Soares e o britânico Jamie Murray (a quem derrotou ontem nas semifinais) se separarem, não tinha levantado nenhum troféu. A vitória na decisão sobre Melo e o polonês Lukasz Kubot, que defendiam o título, foi em sets diretos, por 6-4 e 6-2.