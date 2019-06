O veterano goleiro italiano Gianluigi Buffon estaria avaliando a possibilidade de defender o Porto na próxima temporada, após deixar o Paris Saint-Germain, segundo confirmou nesta quarta-feira o jornal português "O Jogo".

As notícias surgiram ontem, na Itália, depois que o site "Tuttosport" veiculou que defender os Dragões agradaria ao veterano goleiro. No clube, o jogador de 41 anos reencontraria o técnico Sérgio Conceição, com quem defendeu o Parma, na década de 90.