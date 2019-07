A Juventus venceu nesta quarta-feira a Inter de Milão nos pênaltis por 4 a 3, após empate em um gol no tempo normal, em amistoso disputado na China, que teve o brilho da estrela do goleiro italiano Gianluigi Buffon.

O veterano, que voltou nesta temporada aos 'Bianconeros', defendeu as cobranças do zagueiro Andrea Ranocchia, do atacante Samuele Longo e do meia espanhol Borja Valero. A equipe de Turim teve, entre outros, o português Cristiano Ronaldo convertendo cobrança, e o zagueiro turco Merih Demiral fechando a série.