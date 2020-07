O diretor de relações institucionais do Real Madrid, Emilio Butragueño, disse que "a indústria do futebol tem que se adaptar à situação atual" da crise mundial devido à pandemia da Covid-19, e por isso as atividades no mercado de transferências "serão diferentes" na próxima janela.

"Estamos em uma situação de incerteza. Esta é uma crise global e vai condicionar o futebol. Não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas a situação será diferente neste verão (inverno no hemisfério sul)", disse Butragueño durante participação em uma mesa redonda no fórum WFS Live.