Dois dias depois de ter conquistado o primeiro título de Grand Slam na carreira na chave de duplas de Wimbledon, ao lado do compatriota Robert Farah, o colombiano Juan Sebastián Cabal revelou nesta segunda-feira, em meio às lágrimas, que esteve perto de desistir do tênis há 15 anos devido a uma lesão que o deixou longe das quadras por quase 24 meses.

"Choro um pouco, mas é que isso é muito. Há 15 anos, me diziam que não poderia voltar a jogar tênis, e hoje estou aqui com este troféu, com todos vocês e com muita alegria", disse Cabal em entrevista coletiva em Bogotá.