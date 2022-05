O troféu da Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar, iniciou nesta quarta-feira uma viagem ao redor do mundo, partindo do emirado árabe e em solenidade que teve como uma das principais estrelas o capitão do penta da seleção brasileira, Cafu.

A taça mais desejada do futebol mundial começou hoje uma viagem a partir de Doha, para reaparecer no Estádio de Lusail em 18 de dezembro, dia da final do torneio.