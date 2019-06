O capitão do pentacampeonato mundial da seleção brasileira, Cafu, foi nomeado nesta sexta-feira, em São Paulo, como um dos embaixadores da Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar

"Me convidaram e, claro, aceitei no primeiro momento, porque seria uma experiência completamente diferente de todas aquelas que já vivi em Copas do Mundo", garantiu o ex-jogador, durante cerimônia realizada com a presença de representantes diplomáticos, inclusive.