O Brasil conquistou nesta segunda-feira as medalhas de ouro e de prata no individual geral masculino da ginástica artística dos Jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima, um feito inédito para o esporte do país.

Caio Souza levou a ginástica brasileira ao lugar mais alto do pódio, com uma nota acumulada de 83.500 pontos nos seis aparelhos que fazem parte da prova. E seguido por Arthur Nory, que ficou com 82.959 pontos e terminou com a prata. O bronze foi conquistado pelo canadense Cory Patterson, com 82.200 pontos.