A camisa usada por Diego Armando Maradona em dois gols históricos contra a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986 - o da "Mão de Deus" e o no qual driblou meio time - foi leiloada nesta quarta-feira por 7,1 milhões de libras esterlinas (R$ 44,2 milhões ou US$ 8,86 milhões).

Este valor representa um recorde para qualquer item esportivo já vendido pela casa de leilões Sotheby's, que conduziu o leilão. A marca anterior era do manifesto olímpico escrito pelo barão Pierre de Coubertin em 1892, que foi arrematado em 2019 por US$ 8,8 milhões.