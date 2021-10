12 out 2021

EFE Barcelona (Espanha) 12 out 2021

Vista externa do Camp Nou. EFE/Arquivo

O Barcelona realizará várias reuniões nesta quarta-feira entre dirigentes, para planejar a operação do jogo com o Valencia, neste domingo, pelo Campeonato Espanhol, em que será permitida a ocupação de 100% dos lugares do estádio Camp Nou.

A autorização para a presença de público máximo foi anunciada hoje pelo presidente da Comunidade Autônoma da Catalunha, Pere Aragonès, em medida que valerá para toda a região, a partir de amanhã.