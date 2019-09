A canadense Bianca Andreescu, de apenas 19 anos, que venceu neste sábado a americana Serena Williams e conquistou o US Open, no primeiro título de Grand Slam na carreira, confessou que almeja alcançar o patamar da adversária no futuro.

"De verdade, desejo ser como ela. Quem sabe, talvez possa ser, inclusive, melhor do que ela", disse a jovem tenista.