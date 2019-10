A suíça Belinda Bencic, que conquistou o título do WTA Premier de Moscou, na Rússia, aparece nesta segunda-feira na sétima colocação no ranking mundial feminino, igualando o melhor desempenho da carreira, em lista que segue liderada pela australiana Ashleigh Barty.

No torneio que foi encerrado ontem, bateu na decisão a russa Anastasia Pavlyuchenkova, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-1 e 6-1, em uma hora e 45 minutos. Com isso, saltou três lugares na classificação do circuito, repetindo o que fez pela primeira vez em 1º de fevereiro de 2016.