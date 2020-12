Diversos integrantes da seleção italiana que conquistou a Copa do Mundo de 1982, na Espanha - em campanha marcada por vitória sobre uma das seleções brasileiras mais exaltadas de todos os tempos -, se manifestaram sobre a morte do ex-atacante Paolo Rossi, anunciada nesta quarta-feira à noite.

Um dos maiores carrascos do Brasil em Mundiais faleceu aos 64 anos, vítima de uma doença incurável, de acordo com o jornal "Gazzeta dello Sport". A família optou por não divulgar as causas oficiais do óbito.