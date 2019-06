O espanhol Rafael Nadal, que conquistou neste domingo o título de Roland Garros, passa por uma situação inusitada hoje, dia da atualização do ranking mundial, já que ficou mais distante do líder, o sérvio Novak Djokovic, e mais próximo do suíço Roger Federer, terceiro colocado.

O campeão no saibro parisiense pela 12ª vez na carreira, a terceira consecutiva, apenas defendeu os pontos obtidos no último ano, com isso, segue na vice-liderança, com 7.945. Djoko, que foi às semis, depois de alcançar às quartas de final em 2018, subiu de 12.355 para 12.715 pontos.