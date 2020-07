O campeão com a Inglaterra da Copa do Mundo de 1966 e irmão do mito Bobby Charlton, Jack Charlton, em setembro de 2009. EFE/Arquivo

Campeão com a Inglaterra da Copa do Mundo de 1966 e irmão do mito Bobby Charlton, Jack Charlton morreu na sexta-feira, aos 85 anos, de acordo com anúncio feito neste sábado pela sua família.

Charlton, que nos últimos anos sofria de linfoma e demência, foi também treinador da Irlanda por uma década.