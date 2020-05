O Campeonato Alemão será retomado neste sábado com uma série de situações que fogem do que era cotidiano no futebol, antes da pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

Além de estádios sem torcida e as cinco substituições autorizadas pela Fifa, haverá particularidades, como técnicos utilizando máscaras em algumas situações e limite de dez jornalistas por partida realizada.

De acordo com o plano apresentado pela Liga Alemã, que organiza os campeonatos da primeira e segunda divisões, os comandantes de equipe deveriam usar a proteção facial, mas poderão retirá-las no momento em que precisem passar as instruções aos jogadores no campo.

Nesta sexta-feira, a entidade liberou a obrigação, desde que os treinadores estejam distantes 1,5 metro de qualquer outra pessoa que estiver no banco de reservas. O espaço deve ser o mesmo entre todos os suplentes.

Os cumprimentos entre os capitães dos times não poderão acontecer, assim como a entrada em campo simultânea das equipes adversárias pelo mesmo túnel de acesso ao gramado.

Será extinta provisoriamente a zona mista, área na saída dos vestiários em que os jornalistas aguardam a passagem dos jogadores, após o término das partidas. As entrevistas coletivas, além disso, serão virtuais.

Haverá somente quatro gandulas em cada jogo, todos com idade mínima de 16 anos, que deverão usar máscaras e desinfetar as mãos constantemente.

As bolas também precisarão ser higienizadas antes da partida começar e diversas vezes durante os 90 minutos de bola rolando.

O Campeonato Alemão voltará como parte do processo de relaxamento de medidas iniciado pelo governo da Alemanha, em concordância com os líderes dos estados federados. Entre as medidas de prevenção ao contágio, os estádios terão portões fechados e serão feitos testes frequentes nos jogadores.

A partida mais importante deste sábado, pela 26ª rodada, é o o clássico entre Borussia Dortmund e Schalke 04. Outro destaque da primeira faixa de horários da retomada do campeonato será o duelo entre o RB Leipzig, que ocupa o terceiro lugar, e o Freiburg.

Simultaneamente, o Wolfsburg visitará o Augsburg; o Hoffenheim, receberá o Hertha Berlim; e o Fortuna Düsseldorf jogará em seus domínios com o Paderborn 07. Mais tarde, o Eintracht Frankfurt atuará como mandante contra o Borussia Mönchengladbach.

No domingo, serão duas partidas, com destaque para a visita do líder, Bayern de Munique atuará fora de casa contra o Union Berlim. Mais cedo, o Colônia receberá o Mainz 05. Na segunda-feira, a 26ª rodada será fechada com jogo entre Werder Bremen e Bayer Leverkusen. EFE

