O Campeonato Alemão será retomado no próximo dia 16, com seis jogos, entre eles o clássico, entre Borussia Dortmund e Schalke 04, encerrando assim uma paralisação de cerca de dois meses, provocada pela pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira o CEO da Liga de Futebol Alemã (DFL), Christian Seifert, depois de reunião por videoconferência com representantes dos 36 clubes da primeira e segunda divisões.

"Não serão jogos normais. Seguirão marcados pela crise do coronavírus. Sabemos que jogaremos sob observação e sob certas condições", admitiu o dirigente, que pediu respeito aos protocolos de higiene e distanciamento estabelecido para evitar contatos.

Os jogos da 26ª rodada da primeira divisão acontecerão entre sábado, dia 16, e segunda-feira, dia 18, com duelo entre Werder Bremen e Bayer Leverkusen.

"Levamos em conta a situação do Bremen, que foi o último time que pode retomar os treinamentos em grupo", explicou Seifert.

Além do duelo entre Dortmund e Schalke, batizado de "Clássico do Vale do Ruhr", outros quatro jogos acontecerão simultaneamente na primeira faixa do dia 16: RB Leipzig e Freiburg; Hoffenheim e Hertha Berlim; Fortuna Düsseldorf e Paderborn 07; e Augsburg e Wolfsburg. Mais tarde, o Eintracht Frankfurt recebe o Borussia Mönchengladbach.

No dia seguinte, o Colônia joga em casa com o Mainz 05; e o Bayern de Munique, líder da competição, visitará o Union Berlim.

A segunda divisão também será retomada no dia 16, com quatro partidas disputadas no mesmo horário. No domingo, serão cinco jogos simultâneos pela 26ª rodada.

Ontem, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e os primeiros-ministros dos 16 estados federados do país deram sinal verde para que a primeira e a segunda divisões do campeonato de futebol do país pudessem ser retomados, com jogos acontecendo com portões fechados.

A DFL apresentou um plano para retomar as competições em meio, que envolve testes regulares em jogadores e demais funcionários dos clubes. Além disso, haverá limitação do número de pessoas nos estádios e seus arredores. Os integrantes das delegações deverão ficar em concentração permanente, antes da realização dos jogos.