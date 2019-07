A temporada 2019-2020 do Campeonato Argentino começará nesta sexta-feira, com o jogo entre o atual campeão Racing e o Unión, no estádio El Cilindro, terá mais uma vez a mesma lista de favoritos ao título, embora algumas dessas equipes estejam passando por uma fase de renovação.

A 'Academia', que conquistou o último título, já entrará em campo sob certa pressão nesta sexta, em Avellaneda, porque no último domingo foi surpreendentemente eliminada pelo Boca Unida, da terceira divisão, na fase de 32-avos de final da Copa da Argentina.