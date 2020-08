Sem atividades profissionais desde 15 de março devido à pandemia do novo coronavírus, o futebol do Chile será retomado em 29 de agosto, segundo anúncio feito nesta quarta-feira pelo presidente do país, Sebastián Piñera.

"Este retorno será por etapas, estamos fazendo tudo passo a passo. Primeiro, sem torcida e com regras de saúde muito rigorosas", declarou o chefe de governo durante um evento da Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile (ANFP).

O a primeira divisão foi oficialmente suspensa em 18 de março durante a oitava ronda, e a Universidad Católica, atual bicampeã, liderava a tabela de classificação de maneira invicta e com uma vantagem de três pontos sobre o segundo e o terceiro colocados, o Unión La Calera e o Curicó Unido, respectivamente.

"É muito importante como conseguimos pôr o futebol funcionando novamente e despertar as paixões, a alegria, as emoções, e que nos faz bem", acrescentou Piñera.

Após as suas palavras, o presidente atacou de goleiro e tentou defender cobranças de pênalti dos jogadores Esteban Paredes, do Colo-Colo, e José Fuenzalida, da Universidad Católica.

A fim de concretizar o retorno do futebol, a ANFP aprovou por unanimidade na última segunda-feira a modificação do Código de Processo e de Sanções do Artigo Transitório nº 3, que tem a ver com a aplicação dos protocolos pela Covid-19.

O anúncio vem no mesmo dia em que as autoridades sanitárias chilenas anunciaram o atraso do toque de recolher das 22h para as 23h a partir de sexta-feira, o que permitiria uma maior facilidade nos horários dos jogos.

Nesta quarta, as autoridades sanitárias divulgaram que foram detectados 390.037 casos de coronavírus no país desde o começo da pandemia, incluindo 1.233 novas infecções nas últimas 24 horas. Ainda foram confirmadas 81 mortes por Covid-19 hoje, elevando o total para 10.578.