A Associação Chinesa de Futebol (CFA) anunciou nesta quarta-feira que a primeira divisão do campeonato masculino nacional terá início no dia 25 de julho, ou seja, cinco meses depois do pontapé programado anteriormente.

A competição acabou sendo adiada por causa da pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

A CFA, no entanto, não detalhou qual será o formato do Campeonato Chinês, nem qual a data prevista para a conclusão, que segundo o planejamento original, deveria acontecer em 1º de novembro.

O início deveria ter sido em 29 de fevereiro, período em que a China ainda lutava para conter a propagação do coronavírus.

Desde o início da crise sanitária, os dirigentes da federação se manifestaram contra adotar o chamado "calendário europeu", ou seja, começando no segundo semestre de um ano, e terminando o primeiro do seguinte.

Segundo a imprensa local, a ideia para a edição de 2020 do Campeonato Chinês é dividir as 16 equipes em dois grupos com oito participantes. Os times se enfrentariam em turno e returno, com os quatro primeiros avançando de fase.

A partir daí, a competição teria etapas eliminatórias, até a decisão do título.

Além disso, os quatro últimos colocados de cada chave também se enfrentariam em "mata-mata", para definir os dois rebaixados.

Ainda de acordo com veículos de imprensa chineses, todas as partidas do campeonato seriam com portões fechados.

Hoje, a CFA anunciou também que a janela de transferências será aberta entre 2 e 29 de julho. Durante a competição, ainda haverá autorização para contratações ao longo de todo o mês de setembro.

Cada equipe poderá fazer um total de cinco contratações, sem restrições de idade, ao longo das janelas do ano - houve uma aberta em fevereiro. Jogadores com menos de 21 anos ou que regressem do exterior para o antigo clube, não contarão nesta restrição.

Além disso, não contarão para o limite de reforços, os integrantes do elenco do Tianjin Tianhai, clube que foi dissolvido.