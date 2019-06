Lançamento da fan zone do Campeonato Espanhol no Rio de Janeiro. Na imagem, Albert Castelló, representante da competição no Brasil. EFE/Captura de tela

A liga que representa os clubes da primeira e da segunda divisões do Campeonato Espanhol (LaLiga) inaugurou nesta segunda-feira uma "fan zone" no Shopping Rio Sul, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. No espaço interativo, é possível reviver experiências e conferir dados históricos do futebol espanhol.

O evento de apresentação do "Space LaLiga" contou com a presença do ex-volante Edmílson, que defendeu as camisas de Barcelona, Villarreal e Zaragoza, e do ex-meia Marcos Assunção, que brilhou no Betis. Com vários ambientes diferentes, o espaço conta com uma área interativa na qual o público pode jogar videogames como "Fifa 2019" e testar a realidade virtual para se sentir dentro de um estádio ou vestiário.