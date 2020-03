A liga que organiza a primeira e a segunda divisões do Campeonato Francês anunciou nesta terça-feira que todos os jogos das duas competições terão portões fechados até 15 de abril, como forma de conter a propagação do coronavírus, medida que será adotada também para dois amistosos da seleção campeã mundial.

A entidade acata assim a decisão tomada pelo governo da França no último domingo, de proibir todo evento que concentre mais de mil pessoas.

De acordo com as tabela da primeira e da segunda divisões, da próxima rodada de ambas, a 29ª, que serão jogadas neste fim de semana, a torcida não poderá comparecer aos estádios até a 32ª.

A decisão do governo francês já havia afetado a partida marcada para esta quarta-feira entre Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, no estádio Parc des Princes, pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Noel Le Graet, anunciou hoje que os próximos dois amistosos da seleção campeã mundial, de preparação para a disputa da próxima edição da Eurocopa, serão com portões fechados.

No próximo dia 27, os 'Bleus' encararão a Ucrânia, no Stade de France, em Saint-Denis. Quatro dias depois, será a vez de encarar a Finlândia, em jogo que aconteceria no Groupama Stadium, casa do Lyon, mas também será no estádio da final da Copa do Mundo de 1998.

Em último boletim, as autoridades da França anunciaram que o país registrou 1.600 de pessoas diagnosticadas com a Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Destas, 30 morreram.