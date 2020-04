Na última terça-feira, o governo da Holanda proibiu a realização de partidas de futebol, inclusive com portões fechados, até 1º de setembro, como forma de tentar frear a propagação do novo coronavírus. EFE/Arquivo

A Federação Holandesa de Futebol decidiu nesta sexta-feira dar por encerrada a edição de 2019-2020 do Campeonato Holandês, mantendo as posições do momento da paralisação por causa da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, sem declarar um campeão, no entanto.

"A junta da federação é consciente de que as decisões causarão a alguns uma grande decepção", aponta comunicado divulgado pela entidade.