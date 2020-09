O Campeonato Inglês terá início neste sábado, com quatro jogos, em uma temporada que Liverpool e Manchester City buscarão manter para si o protagonismo, diante um restante de 'Big Six' que se reforçou para entrar no páreo e lutar pelo título.

Nas últimas edições da competição, 'Reds' e 'Citizens' se alternaram nas duas primeiras colocações, deixando para trás Manchester United, Chelsea, Tottenham e Arsenal.