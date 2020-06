O estádio do Liverpool, que pode ser campeão no próximo sábado. EFE/Arquivo

O Campeonato Inglês, que nos últimos anos foi alçado ao status de mais rico do planeta, retornará nesta quarta-feira, com dois jogos, após mais de três meses de paralisação devido a pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

A bola rolará primeiro para Aston Villa e Sheffield United, em Birmingham. Horas depois, Manchester City e Arsenal jogarão no Etihad Stadium. As partidas estavam atrasadas, e com a realização delas, todas as equipes passarão a ter 29 compromissos realizados.