Em busca do eneacampeonato italiano, a Juve lidera o campeonato com 63 pontos. EFE/Arquivo

Quase três meses e meio depois, a primeira divisão do Campeonato Italiano será retomada neste fim de semana com quatro partidas atrasadas da 25ª rodada, interrompida ainda em março devido à pandemia do novo coronavírus, e será decidido nos próximos 45 dias, com nada menos que 124 jogos.

A bola já voltou a rolar na Itália, com as semifinais e a final da copa nacional. O campeão foi o Napoli, que, após empate sem gols no tempo normal, derrotou a Juventus nos pênaltis, devido aos erros do argentino Dybala e do brasileiro Danilo.