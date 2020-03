Os dirigentes dos 20 clubes que disputam as duas primeiras divisões do Campeonato Suíço se reuniram nesta segunda-feira e decidiram adiar as competições até o dia 23 de março, pelo menos, como medida para prevenir a expansão local do coronavírus.

No fim de semana, todos os jogos da 24ª rodada da divisão de elite e a de acesso já tinham sido adiados, depois que o governo da Suíça anunciou a proibição até 15 de março de todo acontecimento público com mais de mil espectadores, também para tentar evitar novos contágios da Covid-19.

Nesta sexta-feira, as autoridades locais admitiram que o país se encontra em "situação especial", com os casos já registrados da doença e, principalmente, pela proximidade com o norte da Itália, que está convivendo com forte presença do coronavírus.

Caso o governo decida não ampliar a proibição de que eventos sejam realizados, além do próximo dia 15, primeira e segunda divisões do Campeonato Suíço serão retomadas.

Os clubes chegaram a discutir a possibilidade de realizar os jogos das competições com portões fechados, mas a ideia foi descartada por razões econômicas.