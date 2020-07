A liga que organiza a primeira divisão do Campeonato Tcheco (ALF) decidiu encerrar nesta sexta-feira, com uma rodada de antecedência, o torneio do rebaixamento, por causa de uma segunda onda de casos de infecção pelo novo coronavírus.

"Após a quarentena obrigada ao Opava, não é possível acabar a temporada nas fechas que estavam acordadas pelos clubes", explicou a ALF, em comunicado.