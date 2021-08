O canadense Andre De Grasse conquistou nesta quarta-feira a medalha de ouro nos 200m rasos dos Jogos Olímpicos de Tóquio, ao concluir a prova em 19s62, estabelecendo a melhor marca da carreira e também um novo recorde nacional para o Canadá.

De Grasse, que havia sido medalhista de prata há cinco anos, no Rio de Janeiro, sucede como campeão olímpico o jamaicano Usain Bolt, que venceu em 2016 e ainda mantém o recorde olímpico da prova, 19s30, estabelecido em Pequim, em 2008, além do mundial, 19s19, marca alcançada em Berlim, no ano seguinte.