O cancelamento dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio poderá custar ao Japão cerca de 1,81 trilhão de ienes (o equivalente a US$ 16,6 bilhões), segundo estimativas divulgadas nesta terça-feira pelo instituto de pesquisa Nomura.

No entanto, o instituto advertiu de maiores perdas se um novo estado de emergência for declarado para lidar com um pico nos casos de Covid-19 após os Jogos, previstos para julho, e disse que a decisão de avançar com sua realização deveria ser tomada levando em conta o impacto epidemiológico, e não o econômico.