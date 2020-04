O ex-técnico italiano Fabio Capello afirmou nesta segunda-feira, em entrevista ao jornal "La Gazzetta dello Sport", acreditar que o Real Madrid será o único clube espanhol a não ser atingido economicamente pela pandemia da Covid-19, ao contrário de Barcelona e Atlético de Madrid, que "sofrerão muito".

"Me parece que na Espanha (economicamente) o único time que não será destruído nesta pandemia é o Real Madrid. Barcelona e Atlético vão sofrer muito", disse ao Capello, que foi treinador em duas oportunidades do Real Madrid, onde conquistou dois títulos espanhóis.

Capello, 74 anos, também comentou sobre a possível transferência do atacante argentino Laurato Martinez, da Inter de Milão para o Barcelona.

"Que ele fique na Inter. No Barcelona ele seria um reserva", disse o italiano, acreditando que o argentino precisa continuar em Milão, onde é um dos principais nomes da equipe do técnico Antonio Conte, para continuar seu crescimento no futebol.

"O mercado será revolucionado. Números absurdos foram alcançados para as contratações. Voltaremos a um nível mais razoável. Serão necessários gestores inteligentes para consertar o sistema. O egoísmo pode ser fatal", afirmou. EFE

am/phg