O capitão da seleção do Catar, Hassan Al-Haydos, afirmou na terça-feira, em São Paulo, que sua equipe não está na Copa América somente para participar e que os atuais campeões asiáticos podem "surpreender" no torneio sul-americano.

"Não estamos aqui somente para participar e podemos surpreender", declarou Al-Haydos, em entrevista coletiva no estádio do Morumbi, palco da partida entre Catar e Colômbia, nesta quarta, pela segunda rodada do grupo B.