Autor dos dois últimos gols da Alemanha na vitória sobre o Brasil por 7 a 1 no Mineirão, pelas semifinais da Copa do Mundo de 2014, o meia André Schürrle anunciou a aposentadoria nesta sexta-feira, aos 29 anos, após ter comunicado o fim do contrato com o Borussia Dortmund.

"Esta decisão já estava madura há algum tempo", declarou o agora ex-jogador à revista "Der Spiegel", dizendo que não precisava mais dos aplausos e que se sentiu muito sozinho durante os momentos de baixa de sua carreira.