A Corte Arbitral do Esporte (CAS) anulou o banimento imposto pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) ao vice-primeiro-ministro da Rússia Vitaly Mutko, apontado como um dos principais responsáveis pelo escândalo de doping no país.

A CAS informou nesta quinta-feira que aceitou a apelação de Mutko contra a decisão do Comitê Executivo do COI de proibi-lo para sempre de exercer qualquer cargo relacionado aos Jogos Olímpicos. Na sentença, datada do último dia 3, a corte destacou que o comitê internacional não tinha bases legais para punir a autoridade russa, que quando foi punido era ministro do Esporte.