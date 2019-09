A Corte de Arbitragem Esportiva (CAS) acatou parcialmente, nesta terça-feira, o recurso do Paris Saint-Germain e do atacante Neymar e diminuiu de três para duas partidas a suspensão imposta pela Uefa ao brasileiro, por ter insultado um árbitro durante a Liga dos Campeões da Europa da última temporada.

A CAS confirmou hoje a decisão do único juíz responsável pelo procedimento, o alemão Ulrich Haas, que, após a audiência com as partes no último dia 13, na sede do tribunal, em Lausanne (Suíça), estimou parcialmente a reivindicação do atacante e do PSG, que amanhã estreará na Champions contra o Real Madrid.