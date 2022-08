A Corte Arbitral do Esporte (CAS) rejeitou nesta sexta-feira o recurso do Cardiff, clube que disputa a segunda divisão do Campeonato Inglês, que deverá pagar 6 milhões de euros (R$ 30,5 milhões), referentes à primeira parcela da contratação do atacante argentino Emiliano Sala, que morreu em 2019.

O tribunal, situado em Lausanne, na Suíça, anunciou a decisão por meio de comunicado, em que destaca que considerou a transferência do jogador, que totalizaria 17 milhões de euros (R$ 86,6 milhões), concluída, apesar do acidente em que Sala acabou falecendo, quando viajava de avião, justamente, de Nantes para Cardiff.