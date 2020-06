A Corte Arbitral do Esporte (CAS) rejeitou nesta sexta-feira os recursos de dois clubes da terceira divisão do Campeonato Suíço, o Yverdon-Sport e o Rapperswil Jona, contra a decisão da Associação Suíça de Futebol (SFA), de encerrar a competição em 30 de abril deste ano.

O painel que avaliou o caso realizou uma audiência com os envolvidos e não concordou com o argumento dos dirigentes das equipes, de que a conclusão sem acesso e rebaixamento foi considerada arbitrária.

Os responsáveis por analisar as informações levaram em conta a situação que a Suíça atravessava naquele momento, com a adoção de medidas de restrição decretadas para conter a propagação da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

A terceira divisão foi paralisada com 17 das 30 rodadas realizadas, com o Yverdon-Sport ocupando a liderança, com 38 pontos, o que daria direito ao único acesso possível. O Rapperswil Jona era um dos perseguidores do primeiro colocado, ao aparecer em segundo, com 31 pontos.

Os dois times cobravam a retomada da competição, para que a conclusão acontecesse em campo, com subida para a segunda divisão em aberto. A liga que organiza a primeira divisão, por exemplo, decidiu pela volta dos jogos a partir do dia 19 de junho.