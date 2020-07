A Corte Arbitral do Esporte (CAS) anunciou nesta segunda-feira a revogação da suspensão de dois anos imposta pela Uefa ao Manchester City, que fica livre para disputar a próxima edição da Liga dos Campeões.

O órgão, instância máxima da justiça esportiva, concluiu que o clube inglês não descumpriu regras do Fair Play Financeiro da entidade continental, no entanto, deixou de cooperar com as investigações.