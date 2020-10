26 out 2020

EFE Redação Central 26 out 2020

O americano Blake Leeper, que usa próteses nas duas pernas não poderá disputar provas dos 400 metros rasos organizadas pela federação mundial de atletismo contra atletas sem necessidades especiais e os Jogos Olímpicos, indica decisão divulgada nesta segunda-feira pela Corte Arbitral do Esporte (CAS).

De acordo com o texto, tornado público hoje, as próteses "permitem que corra a uma altura vários centímetros superior a máxima altura possível se tivesse as pernas biológicas intactas".