A casa do lateral-direito português Nelson Semedo, do Barcelona, foi invadida por criminosos nesta quarta-feira, poucas horas antes do clássico do clube com o Real Madrid, no estádio Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol.

O jogador, assim como os companheiros, estava concentrado em um hotel próximo ao local da partida, como forma de precaução por causa dos protestos marcados para hoje na capital da Catalunha.