Os clubes da Premier League estão enfrentando a ameaça do desaparecimento das marcas de casas de apostas de suas camisas, com o veto a patrocínios milionários que abrangem quase a metade dos participantes dos Campeonato Inglês e representam um negócio de mais de 14 bilhões de libras (R$ 84,1 bilhões) no Reino Unido.

O governo, contudo, pretende parar a expansão das casas de apostos e no risco que elas representam para cerca de 3 milhões de pessoas no país. A ideia é que, entre 2023 e 2024, os patrocínios deste tipo de negócio não estampem mais as camisas dos times da Premier League.