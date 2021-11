O volante Casemiro alcançou a marca de 300 partidas com a camisa do Real Madrid nesta quarta-feira, na vitória de 2 a 1 sobre o Shakhtar Donetsk, número que confesso nunca ter imaginado ao chegar ao time B do clube espanhol em janeiro de 2013.

"Sem dúvida, é uma marca muito importante. Sinceramente, nunca imaginei, quando cheguei ao Castilla, que jogaria tantas partidas. É um sonho de criança. O grande sucesso disto é o trabalho de todos os dias. Embora sejam 300, é como se fosse o primeiro para mim, tentando fazer o melhor em todos os jogos", comentou o jogador em declaração publicadas no site do clube.