O volante brasileiro Casemiro garantiu nesta terça-feira que um dos pontos fortes do Real Madrid é a vontade dos veteranos do elenco, como ele, de voltar a conquistar o título da Liga dos Campeões, como na temporada 2017-2018, em que o derrotado foi o Liverpool, mesmo adversário da final deste sábado.

"A impressão que há no vestiário e o sentimento que temos, a vontade de vencer, são as mesmas do que quatro anos atrás. Por isso, o Real Madrid vive de jogos tão importantes", afirmou o ex-São Paulo.