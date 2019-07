Provável titular na partida contra o Peru no domingo, o volante Casemiro declarou nesta sexta-feira que disputar uma final com a camisa da seleção brasileira no estádio do Maracanã será um feito marcante na carreira.

"Chegar a uma final com a camisa da seleção brasileira, jogando no Brasil, e no Maracanã, após tanto tempo sem que o Brasil chegue a um final, é algo muito especial", explicou o jogador do Real Madrid na Granja Comary, no centro de treinamento da CBF em Teresópolis (RJ).