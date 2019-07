Um dia após a CBF confirmar a permanência de Tite, em meio aos rumores sobre uma eventual saída do técnico, o volante Casemiro e o zagueiro Marquinhos defenderam a continuidade do comandante depois da Copa América, mesmo em caso de derrota para o Peru na partida de domingo, no estádio do Maracanã.

"Chegar à final da Copa América reflete muito o trabalho que Tite vem fazendo nos últimos anos. Vencer a final não é importante apenas para ele, que busca o seu primeiro título como técnico da seleção, mas também para nós. Independentemente disso, Tite é um treinador vitorioso, que já conquistou grandes títulos, inclusive internacionais", comentou Casemiro em coletiva de imprensa.