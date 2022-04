O volante Casemiro se recuperou de lesão muscular e foi incluído nesta sexta-feira na lista de jogadores relacionados pelo técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, para a partida com o Espanyol, que será disputada amanhã com o Espanyol, no estádio Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

O ex-São Paulo superou contusão muscular na parte posterior da perna esquerda, em no treino realizado quase duas semanas atrás.