O volante brasileiro Casemiro falou nesta segunda-feira sobre o cartão amarelo que recebeu no último sábado, em partida com o Getafe, pelo Campeonato Espanhol, que o tirará do duelo do próximo domingo com o Sevilla, um dos principais perseguidores dos 'Merengues' na disputa pelo título.

"Foi uma falha minha, pela importância do jogo seguinte, talvez, o mais importante da liga. Muitas vezes, é preciso se controlar, e dentro do campo é difícil", disse o ex-São Paulo, em entrevista coletiva.