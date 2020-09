O Real Madrid iniciou a preparação para a temporada 2020-2021 ontem, com testes de coronavírus e outros exames nos jogadores, e nesta terça-feira o volante Casemiro demonstrou empolgação com o ritmo de atividades demonstrado por ele e seus companheiros.

"Já começamos com tudo. Começamos bem, fazendo os exercícios. Já estamos pensando no primeiro jogo pelo Espanhol, queremos começar bem. Todo mundo está fazendo bem o trabalho, sempre com um bom ambiente, com a expectativa de trabalhar bem, e os primeiros dias estão sendo muito importantes", afirmou o brasileiro em vídeo publicado pelo próprio Real.