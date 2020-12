O ex-goleiro Iker Casillas, ídolo do Real Madrid, teve a volta ao clube confirmada nesta terça-feira, desta vez para ocupar o cargo de diretor-geral adjunto da Fundação Real Madrid.

Casillas, que deixou o Real em 2015 para assinar com o Porto, se aposentou no clube português em 2019, após sofrer um infarto durante um treino. No entanto, o anúncio oficial da aposentadoria como jogador só foi feito no dia 4 de agosto deste ano.