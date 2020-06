O ex-goleiro Iker Casillas anunciou nesta segunda-feira, pro meio de comunicado, que desistiu da ideia de se candidatará à presidência da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), em pleito que está previsto para acontecer em agosto deste ano.

"O principal motivo que me fez tomar essa decisão foi a situação excepcional social, econômica e de saúde que sofre nosso país. Isso faz com que as eleições passem para um segundo plano", afirmou o antigo jogador de Real Madrid e Porto.

Casillas deu a entender no texto, inclusive, que não é favorável a realização das eleições nesse momento.

"É momento de somar e não de dividir, porque o futebol e a sociedade precisam disso. É preciso se concentrar em como ajudar jogadores, clubes, competições. As eleições só trariam desgaste e focássemos nossos esforços em algo que não é fundamental", disse.

A escolha do novo presidente está prevista para acontecer em 17 de agosto, mas se o Conselho Superior de Esportes da Espanha (CSD), considerar que há pouco tempo para a realização, o dia 17 de setembro foi apontado como plano B.

No comunicado, Casillas deixou claro, contudo, que segue avaliando a possibilidade de comandar a RFEF no futuro, mas que espera passar por um processo eleitoral justo, transparente e participativo.

"Estou à disposição do CSD, da RFEF, de La Liga (que organiza o Campeonato Espanhol, da AFE (sindicato de jogadores da Espanha), para o que precisarem. Ficarei feliz em poder colaborar para o bem do futebol", garantiu. EFE

jap/bg